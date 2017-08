Forex, euro assottiglia rialzo su dlr, mercato attende Bernanke

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - L'euro assottiglia il proprio rialzo sul dollaro, mentre si avvicina l'attesissimo discorso del presidente della Fed Ben Bernanke, da Jackson Hole.

Se negli ultimi due giorni sembra essersi raffreddata notevolmente la speculazione per l'annuncio, già oggi, di nuove misure di stimolo monetario per l'economia Usa - come un terzo round di 'quantitative easing' - resta comunque l'attesa per l'eventuale indicazione da parte della banca centrale di una serie di strumenti cui ricorrere, anche se non nell'immediato, in caso di peggioramento del quadro di crescita.

Con un Bernanke meno aperto a ulterori misure monetarie, sono invece numerosi gli operatori a prevedere un ritorno consistente dei flussi sul biglietto verde.

Attorno alle 15,00 l'euro si ritrova a testare quota 1,44 sul dollaro, dopo aver toccato in mattinata il picco di seduta di 1,4455.

Sostanzialmente limitato l'impatto sul mercato valutario della prima revisione - in negativo - del dato sul Pil Usa del secondo trimestre: il tasso di crescita dell'economia è stato rivisto a un +1% dal +1,3% iniziale, contro attese per un +1,1% [ID:nLDE77P0G1].

"Per un rally del dollaro serve avversione al rischio" commenta lo strategist di Societe Generale Peter Frank. "Per vendite ampie sul dollaro occorre invece un appetito per il rischio davvero forte, oppure una situazione di mezzo, senza necessariamente ottimismo sugli Usa, ma anche senza un peggioramento del quadro, potrebbe portare a vendite su scala minore".

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4396/99 1,4371 DOLLARO/YEN JPY= 76,64/68 77,46 EURO/YEN EURJPY= 110,31/34 111,33 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8852/55 0,8829 ORO SPOT XAU= 1.771,89/3,60 1.769,50/70,50