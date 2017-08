Forex, euro assottiglia rialzo su dlr in scia a frenata borse

NEW YORK, 25 agosto (Reuters) - L'euro assottiglia i guadagni sul dollaro nella prima parte del pomeriggio di pari passo al rallentamento dell'azionario in Europa.

Ma il focus di questi giorni è tutto sulla Fed e sull'intervento del presidente Ben Bernanke, domani a Jackson Hole. Se nelle ultime sedute si è imposta la speculazione sul possibile annuncio di nuove misure di stimolo monetario a favore del'economia Usa, pesando sul dollaro, tale aspettativa si è raffreddata nelle ultime ore.

Sono infatti in molti a condividere il rischio di un nuovo perdiodo recessivo negli Stati Uniti, ma non tutti sono convinti che la Fed sia pronta ad intervenire, in particolare con una terza tornata di acquisti di titoli di stato.

Possibile dunque un ritorno delle vendite sugli asset più rischiosi e un ridimensionamento delle posizioni corte sul dollaro, specie se domani la Fed deluderà le attese.

"Il mercato vuole almeno sentire che la Fed è pronta e ha la volontà di agire se la crescita globale e il ciclo economico americano dovessero peggiorare ulteroirmente" nota lo strategist di Deutsche Bank Henrik Gullberg, che sottolinea comunque come Bernanke dovrà utilizzare parole molto nette se, al contrario, la sua intenzione è di dissipare ogni speculazione su un nuovo - anche se non immediato - round di 'quantitative easing'.

Le vendite sull'euro da parte di una banca d'investimento americana, riportate dagli investitori, hanno trascintato l'euro/dollaro giù dal massimo di seduta, toccato a metà mattinata a 1,4474, con un ulteriore recupero del biglietto verde dopo il dato delle 14,30 sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, inaspettatamente salite la settimana scorsa.

ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4424/27 1,4412 DOLLARO/YEN JPY= 77,13/16 76,95 EURO/YEN EURJPY= 111,27/30 110,90 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8811/13 0,8807 ORO SPOT XAU= 1.730,29/2,00 1.750,55/51,55