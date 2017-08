Forex, euro sale su dlr su speculazione misure monetarie Fed

LONDRA, 25 agosto (Reuters) - Torna ad apprezzarsi l'euro sul dollaro, sui massimi di ieri toccati prima del movimento di recupero messo a segno dal biglietto verde a seguito degli ultimi positivi dati economici dagli Usa.

A dare slancio alla valuta unica contribuisce il rialzo delle borse europee, in vista dell'intervento del presidente della Fed Ben Bernanke, domani da Jackson Hole, che potrebbe segnalare l'intenzione della banca centrale di lanciare nuove miusre di simolo monetario per l'economia Usa.

Gli operatori riferiscono di acquisti sull'euro provenienti da investiotri sovrani e dell'Europa dell'est, che a metà mattinata hanno portato il cambio sul dollaro ai massimi di seduta, a 1,4474.

Nelle ultime settimane l'attesa per l'annuncio di un nuovo round di 'quantitative easing' da aprte della Fed ha tenuto sotto ressione il dollaro.

Ma se la preoccupazione per un nuovo periodo recessivo negli Stati Uniti è condivisa da numerosi investitori, non tutti sono convinti che i tempi siano maturi per un altro intervento di politica monetaria, a sole tre settimane da quando la Fed ha annunciato che manterrà tassi bassi per i prossimi due anni.

"C'è il rischio di una situazione del tipo 'compra sui rumor e vendi sulla notizia' dopo l'evento e c'è la possibilità che ritornino le vendite sugli asset a maggior rischio" spiega lo strategist di Rbs Ankita Dudani.

ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4455/60 1,4412 DOLLARO/YEN JPY= 76,04/08 76,95 EURO/YEN EURJPY= 111,42/45 110,90 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8826/27 0,8807 ORO SPOT XAU= 1.727,79/8,90 1.750,55/51,55