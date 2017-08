Forex, euro in ripresa su dollaro su ipotesi nuove misure Fed

NEW YORK, 22 agosto (Reuters) - Euro in apprezzamento, sostenuto dal buon andamento dell'azionario nel vecchio continente, mentre il dollaro cede terreno sull'attesa che dalla Federal Reserve possano presto arrivare indicazioni su nuove misure a sostegno dell'economia americana.

D'altra parte, a favore dell'euro, gli operatori parlano di un intervento della banca centrale svizzera (Snb) sul mercato forward dei cambi per raffreddare le quotazioni del franco, mantenendo così accesa l'attesa per un intervento diretto di vendita sulla valuta nazionale sul mercato spot. La Snb non ha per ora confermato le indiscrezioni.

Resta accesa la speculazione per un intervento sul forex anche da parte delle autorità di Tokyo contro l'apprezzamento dello yen che rimane molto prossimo ai massimi storici sul dollaro.

Attorno alle 14,40 l'euro/dollaro si conferma sopra quota 1,44, dopo aver toccato a fine mattinata il massimo di seduta a 1,4434.

Sul franco svizzero, l'euro CHF= accelera in area 1,1360, tenendo a distanza il minimo storico di 1,0075 visto a inizio agosto.

Sul fronte Usa, il focus degli investitori va al tradizionale incontro annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming. Nell'occasione il presidente Ben Bernanke potrebbe ribadire la necessità di dare sostengo a una ripresa Usa in netto raffreddamento, fino a segnalare - ipotizza qualcuno - la volontà di lanciare un terzo round di 'quantitative easing', ovvero di acquisti di bond.

"Molti si aspettano un poissibile cambio delle carte in gioco da parte di Bernanke questa settimana, il che al momento sta ampiamento pesando sul cambio" spiega lo strategist di Commerzbank Ulrich Leuchtman. "C'è un'alta probabilità associata all'evento, anche se il mercato sembra attualmente aver perso l'appetito per scommettere in una direzione o nell'altra".

ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4416/17 1,4373 DOLLARO/YEN JPY= 76,74/75 76,77 EURO/YEN EURJPY= 110,60/65 110,38 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8743/45 0,8720 ORO SPOT XAU= 1.861,00/2,30 1.858,89/61,11