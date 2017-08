Forex, euro stabile su dlr, attesa per vertice Merkel-Sarkozy

SINGAPORE, 16 agosto (Reuters) - Euro stabile nelle contrattazioni sul dollaro, poco sotto i massimi delle ultime tre settimane, con gli operatori che - in un contesto di volumi comunque limitati - guarda al nuovo vertice Merkel-Sarkzoy in calendario per oggi pomeriggio.

Il focus è sulle nuove misure contro la crisi finanziaria e in particolare per eventuali segnali di progresso sul tema degli eurobond, anche se a livello ufficiale è stato smentito che la discussione verterà su questo punto.

"Il mercato sta prendendo in maniera favorevole il fatto che l'Europa sembri capace di muoversi in maniera unitaria verso un allentamento della crisi" commenta Tsutomu Soma di Okasan Securities.

Una conferenza stampa congiunta del Presidente francese e del Cancelliere tedesco è attesa intorno alle 18,00 di oggi.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro EUR= quota in area 1,4405 da 1,4446 dell'ultima chiusura, dopo aver toccato ieri il picco di 1,4477.

Gli analisti tecnici individuano un livello fondamentale di resistenza appena sotto quota 1,45.

Euro stabile anche sullo yen EURJPY= a 110,60 da 110,99; invariato il dollaro/yen JPY= 76,83 da 76,84.