Forex, euro/dlr in lieve calo, dollaro resta debole dopo Fed

LONDRA, 10 agosto (Reuters) - L'euro in apertura del mercato europeo si è ripreso dai minimi contro dollaro visti in Asia, ma resta in leggero calo e vulnerabile per il persistere delle preoccupazioni per la situazione debitoria della zona euro, sebbene gli acquisti della Bce sul mercato abbiamo allentato le tensioni.

Attorno alle ore 10,30 italiane è in area 1,4360 dollari riducendo il calo, rispetto alla seduta asiatica, a -0,42% da 1,4392 dollari di ieri.

Il dollaro in generale resta debole, sebbene si sia ripreso dai minimi toccati dopo l'annuncio da parte della Fed di lasciare i tassi vicini allo zero per almeno altri due anni.

Lo straordinario impegno preso dalla Fed ha fatto rimbalzare gli asset più rischiosi, sostenuto le borse Usa e aiutato il dollaro australiano a recuperare parte delle perdite viste nei giorni scorsi.

I dealer dicono che l'annuncio della Fed è una buona notizia per chi fa carry trade, utilizzando la valuta Usa per fare raccolta.

Alcuni analisti inoltre dicono che il tono del comunicato successivo alla decisione della Fed ha lasciato aperta la possibilità di un terzo round di acquisti di bond sul mercato.

Il franco svizzero si è mosso in calo solo temporaneamente dopo che la Banca centrale svizzera ha annunciato altre misure per frenarre la corsa della sua valuta. L'euro attorno alle ore 10,30 italiane è in calo dello 0,2% a 1,0366/75 franchi svizzeri, ma sopra il minimo toccato ieri a 1,0075 franchi.

Il biglietto verde ha accentuato il calo contro lo yen rispetto alla seduta asiatica a -0,67% in area 76,70 yen dalla chiusura ieri 77,19 yen, non lontano dal suo minimo storico di 76,25 yen toccato a metà marzo. I dealer dicono che il dollaro potrebbe rivedere quel minimo, poichè gli attori del mercato vogliono testare l'impegno delle autorità giappponesi a ridurre la forza dello yen.

ORE 10,50 CHIUSURA IERI EURO/DOLLARO EUR= 1,4356/58 1,4392 DOLLARO/YEN JPY= 76,65/66 77,19 EURO/YEN EURJPY= 110,03/09 111,13 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8837/38 0,8813 ORO SPOT XAU= 1.759,50/0,25 1.743,40/44,40