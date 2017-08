Forex, euro debole in attesa aste ma recupera su massimi seduta

LONDRA, 28 luglio (Reuters) - L'euro rimane complessivamente debole anche se in recupero nel corso della mattinata, sui massimi di seduta sul dollaro.

Sulla valuta unica pesano i rinnovati timori di contagio finanziario all'interno dell'area euro, mitigati tuttavia dalle difficoltà del dollaro, che sconta la sostanziale mancanza di progressi sul fronte della trattativa tra Casa Bianca e Repubblicani per il via libera all'innalzamento del tetto di legge per il debito Usa.

Fondamentale, anche per il mercato valutario, le imminenti aste italiane, col Tesoro che offre fino a 8,5 miliardi di bond a medio-lungo termine, tra cui il nuovo Btp triennale e la riapertura del decennale.

In attesa della comunicazione dell'esito dei colloccamenti l'euro/dollaro tocca un massimo di seduta a 1,4400, pur rimanendo sensibilmente al di sotto del picco settimanale di 1,4536 fatto segnare nella seduta di ieri.

Euro e dollaro si confermano peraltro in flessione sullo yen anche, a seguito delle ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia Kaoru Yosano che ha di fatto escluso l'ipotesi di un intervento di proporzioni consistenti da parte delle autorità giapponesi contro l'apprezzamento della valuta nazionale.

ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4381/85 1,4371 DOLLARO/YEN JPY= 77,68/69 77,90 EURO/YEN EURJPY= 111,73/78 111,95 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8795/99 0,8799 ORO SPOT XAU= 1.617,29/8,30 1.613,00/14,00