Forex, euro debole, ma problemi debito Usa limitano flessione

SINGAPORE/TOKYO, 28 luglio (Reuters) - Debolezza sull'euro che nelle contrattazioni asiatiche sconta i rinnovati timori di contagio finanziario all'interno dell'area della valuta unica europea.

D'altra parte resta un dollaro sulla difensiva, a causa dei progressi alquanto limitati nella trattativa tra Casa Bianca e Repubblicani per il via libera all'innalzamento del tetto di legge per il debito Usa, pur con la scadenza del 2 agosto in rapido avvicinamento.

La combinazione di queste due debolezze limita la flessione dell'euro/dollaro EUR= che, attorno alle 7,45 italiane, tratta in area 1,4360 contro 1,4371 della chiusura di ieri, quando però il cambio aveva toccato il massimo settimanale di 1,4536.

Grande attenzione dedicheranno anche gli operatori del mercato valutario alle aste di questa mattina di titoi a medio-lungo termine italiani.

"Se il rendimento sul decennale italiano rompe ulteriormente al rialzo i recenti massimi e continua a salire oltre il 6%, allora sarebbe un segnale davvero preoccupante" spiega lo strategist di JPMorgan Chase Bank Junya Tanasein Tokyo.

Euro e dollaro, d'altra parte, cedono nei confronti dello yen anche a seguito delle dichiarazioni del ministro dell'Economia Kaoru Yosano che - citato da un'agenzia locale - ha definito piuttosto difficile un intervento nell'ordine di 1.000-2.000 miliardi di yen (tra 13 e 26 miliardi di dollari) delle autorità giapponesi sul mercato valutario contro l'apprezzamento della valuta nazionale.

Euro/yen EURJPY= a 111,80 da 111,95; dollaro/yen JPY= a 77,80 da 77,90.