Forex, dollaro ritraccia da minimi su franco, debole su euro

NEW YORK, 26 luglio (Reuters) - Prosegue sulla piazza americana la debolezza del dollaro nei confronti del franco svizzero, valuta rifugio che beneficia dello stallo delle trattative tra democratici e repubblicani sull'innalzamento del tetto del debito Usa.

Il biglietto verde si allontana però dai minimi raggiunti in Europa in mattinata, quando era arrivato a quotare sotto 0,80 franchi, segnando un nuovo record storico. Poco dopo le 14,30 il dollaro tratta i area 0,8034 franchi e lascia sul terreno circa lo 0,4%.

I trader non escludono che il dollaro possa arrivare a cedere "altre 2-3 figure", se non verrà trovata una via d'uscita alla questione del debito. In assenza di un compromesso entro il 2 agosto, gli Stati Uniti sarebbero costretti al default tecnico.

Resta tonico l'euro, che tuttavia ritraccia dai massimi toccati in Europa questa mattina, quando si era spinto sopra la la soglia di 1,45 dollari. Poco dopo le 14,30 quota in area 1,4483, e guadagna comunque lo 0,7% nei confronti della divisa Usa.

Dollaro debole anche nei confronti dello yen, altro asset rifugio. La valuta statunitense, dopo aver toccato un minimo dalla metà di marzo sulla divisa nipponica, scivolando a 77,88 yen, ha poi ritracciato leggermente a 78,05 yen.

Le autorità giapponesi guardano con non poche preoccupazioni a questo andamento e due fonti hanno riferito che i politici considerano l'eventualità di un intervento sul mercato dei cambi, effettuato anche senza l'aiuto degli altri paesi G20, contenere i rialzi della valuta nipponica, che pesano sull'export [ID:nLDE76P0SJ].

ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4576/78 1,4376 DOLLARO/YEN JPY= 78,01/02 78,26 EURO/YEN EURJPY= 112,94/98 112,53 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8819/22 0,8829 ORO SPOT XAU= 1.612,31/2,90 1.614,05/15,05