Forex, dollaro resta sotto pressione su ipotesi nuovo QE Usa

NEW YORK, 14 luglio (Reuters) - Dollaro stabile in deprezzamento su euro, yen e franco svizzero, in scia ai commenti di ieri del presidente della Fed Ben Bernanke che hanno acceso la speculazione su una nuova tornata di misure espansive negli Usa e alla decisione di Moody's di mettere sotto osservazione il rating del paese per un possibilie downgrade [ID:nLDE76D04U].

La debolezza del dollaro si conferma sostanzialmente immutata anche dopo i dati americani delle 14,30 che hanno visto - tra gli altri - una piccola riduzione delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e una lieve ripresa delle vendite al dettaglio, in giugno.

"Abbiamo visto una netta inversione di tendenza sul dollaro nell'ultimo paio di giorni sulle crescenti aspettative di ulteriori misure di 'quantitativ easing' e della revisione del rating Usa da parte Moody's" spiega l'analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi Lee Hardman. "La chiave resta se le autorità americane alzeranno il tetto di idebitamento entro il 2 agosto. Il dollaro è vulnerabile ad un crescente rischio che lo stallo politico si faccia più pesante".

In mattinata l'euro-dollaro ha subito una frenata dopo le aste italiane, che hanno evidenziato un rendimento sul Btp a 15 anni ai mssimi, salvo poi recuperare nuovamente sopra la soglia di 1,42.

"L'attenzione si è momentaneamente spostata dagli sviluppi in Europa, ma sarà probabilmente un fenomeno di breve durata. La diffusione del contagio dalla periferia all'area 'core' rappresenta un'evoluzione significativamente negativa", aggiunge Hardman.

Il biglietto verde ha visto nella seduta un nuovo minimo storico sul franco svizzero CHF=, tradizionale valuta rifugio, a 0,8080, recuperando poi attorno alle 15,00 in area 0,8150.

E dopo un brusco deprezzamento al cambio con lo yen JPY=, che ha portato il dollaro ai minimi da quattro mesi a 78,45, il biglietto verde ha recuperato, beneficiando - secondo diversi trader - dell'intervento di sostengo di una banca Usa.

L'apprezzamento dello yen ha innescato inoltre l'aspettitva di un intervneto delle autorità giapponesi sul mercato valutario, intervneto di cui tuttavia al momento non sembra tuttavia esserci traccia.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4231/32 1,4183 DOLLARO/YEN JPY= 78,94/98 78,82 EURO/YEN EURJPY= 112,36/39 111,82 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8814/16 0,8790 ORO SPOT XAU= 1.589,60/90,60 1.581,75/2,75