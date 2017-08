Forex, euro recupera a 1,40 su dlr su attesa nuovo vertice Ue

NEW YORK, 12 luglio (Reuters) - Euro in recupero poco sotto i massimi di seduta, in scia al passaggio in negativo dei Bund tedeschi e al parziale rientro dai massimi degli spread periferici dopo l'annincio da parte di un diplomatico comunitario di un nuovo vertice europeo convocato per venerdì per discutere la crisi debitoria in atto nell'unione monetaria [ID:nLDE76B103] [ID:nLDE76B0Y1].

Attorno alle 14,30 italiane l'euro-dollaro riesce a riportarsi in area 1,4000 dopo aver rotto al ribasso nelle ore precedenti quota 1,39, con un minimo in mattinata a 1,3835, sulle paure di un allargamento incontrollato della crisi finanziaria ad altri paesi della zona euro, Italia e Spagna in particolare.

In recupero l'euro anche al cambio col franco svizzero EURCHF=, tradizionale valuta rifugio, attorno a 1,1710, dopo che in matitnata era stato registrato il nuovo minimo storico di 1,1549.

"L'Italia si è mossa molto, molto velocemente nell'allinearsi ai rendimenti spagnoli, il mercato si è reso conto che ci sono problemi più grandi, questo è ciò che ha causato l'ampia flessione (dell'euro)" spiega lo strategist di Credit Agricole Cib Adam Myers aggiungendo che i recenti dubbi emersi tra gli operatori sulla capacità del governo italiano di realizzare le misure di bilancio proposte hanno cambiato la percezione di mercato di un'Italia al riparo dalla crisi debitoria.

ORE 15,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,3995/98 1,4043 DOLLARO/YEN JPY= 79,79/83 80,31 EURO/YEN EURJPY= 111,64/66 112,79 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8829/31 0,8829 ORO SPOT XAU= 1.547,91/8,68 1.553,60/4,60