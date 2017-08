Forex, euro sotto pressione su crisi Italia, ai minimi su franco

NEW YORK, 11 luglio (Reuters) - Euro ancora sotto forte pressione, vicino a quota 1,40 sul dollaro e a nuovi minimi storici sul franco svizzero, in scia ai timori di un allargamento della crisi finanziaria europea.

In attesa di qualche progresso concreto in sede europea sul fronte Grecia, lo spread Btp-Bund continua ad ampliarsi, e il rendimento sul decennale italiano rivede i massimi dal maggio 2001. Segnali sempre più concreti, secondo molti operatori, di come il contagio finanziario, da Grecia, Portogallo e Irlanda, si stia ormai propagando anche verso uno dei big della zona euro come l'Italia.

A peggiorare il quadro anche le voci, riportate nel fine settimana da Financial Times, secondo cui alcuni leader europei si sarebbero ormai convinti della necessità di un default greco, per quanto 'selettivo', come unico modo per riportare il debito del paese su regimi sostenibili.

"L'euro sarà sotto pressione per l'intera settimana, ci sono parecchi appuntamenti potenzialmente rischiosi, in particolare i risultati degli stress test bancari venerdì" spiega lo strategist di Ing Tom Levinson. "Si tratta di un contesto particolarmente difficile, potrebbe essere testata la soglia di 1,40 a meno che non venga fuori qualcosa dai politici di eurozona per rassicurare i mercati su Italia e Grecia, ma è improbabile".

Attornro alle 15,10 l'euro tratta poco sopra il minimo di giornata di 1,4023 sul dollaro, mentre sul franco svizzero EURCHF, tradizionale valuta rifugio, il cambio ha appena segnato il nuovo record negativo di 1,1691.

ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4039/41 1,4215 DOLLARO/YEN JPY= 80,42/46 80,53 EURO/YEN EURJPY= 112,93/98 114,46 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8831/35 0,8865 ORO SPOT XAU= 1.553,00/3,75 1.543,55/44,55