Forex, euro sotto pressione su timori contagio crisi a Italia

SIDNEY, 11 luglio (Reuters) - Euro ai minimi da due settimane su dollaro e franco svizzero in attesa della riapertura dei mercati obbligazionari, dopo che venerdì lo spread Btp-Bund è salito al nuovo record di 248 punti base, dando - secondo diversi operatori - un chiaro segnale del rischio di contagio della crisi finanziaria verso l'Italia.

A conferma dell'emergenza, in attesa del vertice dell'Eurogruppo di oggi a Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha convocato per stamattina una riunione d'urgenza con Trichet, Rehn, Barroso e Juncker per fare il punto sulla situazione debitoria europea. Ufficialmente si tratta solo di un incontro di coordinamento, ma secondo alcune fonti saranno proprio le vicende italiane di venerdì scorso al centro della discussione dei vertici delle istitutzioni europee, preoccupate per un allargamento della crisi finanziaria.

"L'avversione al rischio tra gli investitori può salire a causa dei timori sull'Europa, almeno temporaneamente, e appesantire ancora l'euro nel breve termine" spiega Junya Tanase, strategist di JP Morgan Chase.

Alle 8,00 italiane l'euro-dollaro EUR= tratta in area 1,4200 da 1,4215 della chiusura di ieri, in lieve recupero dal minimo di seduta toccato stamattina a 1,4178.

Sul franco svizzero EURCHF=, tradizionale valuta rifugio, l'euro viaggia a 1,1905 da 1,1890 di ieri, con un minimo di seduta a 1,1880 molto prossimo al minimo storico di 1,1808 toccato a fine giugno.

L'euro-yen EURJPY si attesta a 114,70 da 114,46; dollaro-yen JPY= a 80,75 da 80,53.