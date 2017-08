Forex, euro fiacco su timori debito, ma possibili acquisti

LONDRA, 8 luglio (Reuters) - I timori che regnano sul debito della zona euro hanno indebolito la moneta unica in attesa del dato chiave della giornata sull'occupazione Usa in giugno.

Questa debolezza, secondo gli operatori del mercato, può essere tuttavia un'occasione di acquisto di euro, specie in area 1,4300 dollari.

I mercati attendono il dato Usa sugli occupati non agricoli di giugno. Dopo che nel settore privato sono emersi più occupati del previsto, le stime per il dato di oggi sono per un aumento di 90.000 posti di lavoro dopo i +54.000 del mese precedente. I dati di ieri sulle richieste settimanali di sussidio e sugli occupati del settore privato hanno alimentato le aspettative di cifre favorevoli.

ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4312/14 1,4358 DOLLARO/YEN JPY= 81,33/34 81,22 EURO/YEN EURJPY= 116,40/43 115,63 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8960/62 0,8989 ORO SPOT XAU= 1.527,11/7,88 1.531,85/32,85