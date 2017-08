Forex,euro accelera calo dopo commenti Trichet su crescita

NEW YORK, 7 luglio (Reuters) - L'euro è sceso ai minimi di seduta contro il dollaro sui commenti di Jean-Claude Trichet, presidente della Bce riguardo i rischi al ribasso per la crescia nella zona euro.

Nella conferenza stampa che ha seguito l'annuncio della decisione di portare il tasso di riferimento in rialzo di 25 punti base all'1,5% come nelle attese, Trichet ha detto inoltre che i dati indicano una certa decelerazione nella crescita.

L'euro è brevemente sceso fino a 1,4219 dollari, secondo dati Reuters, per poi riprendersi in area 1,4285 dollari, comunque in calo di circa lo 0,25%.

Inoltre Trichet non ha utilizzato l'espressione 'strong vigilance' a proposito dei prezzi, il che è stato intepretato dal mercato come la possibilità che non ci saranno altre strette monetarie a breve.

Il biglietto verde ha trovato supporto in precedenza anche per via del dato Usa sui dipendenti del settore privato, aumentati di 157.000 unità a giugno, al di sopra delle attese degli economisti.

Il biglietto verde è salito fino a 81,41 yen dopo il dato, da 81,18 yen di prima il dato.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,42930/99 1,4316 DOLLARO/YEN JPY= 81,26/27 80,93 EURO/YEN EURJPY= 116,06/08 115,86 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8930/36 0,8946 ORO SPOT XAU= 1.529,00/9,15 1.527,50/31,50