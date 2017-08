Forex, euro in deprezzamento in scia a taglio rating Portogallo

LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Euro di nuovo in deprezzamento questa mattina in scia al taglio del rating portoghese di ieri sera - a 'junk', da parte di Moody's - che riaccende i timori di contagio della crisi finanziaria verso nuovi paesi della zona euro.

Si sono velocemente esaurite le ricoperture che avevano favorito una lieve risalita, nelle ultime ore, della valuta unica: l'euro in mattinata si porta sui minimi di seduta - in area 1,4350 - sotto i livelli visti ieri sera a seguito dell'annuncio del downgrade portoghese.

Euro sotto i minimi di ieri sera anche sul franco svizzero EURCHF=, attorno quota 1,21.

"La Grecia è un caso irrecuperabile e probabilmente Portogallo e Irlanda si troveranno sulla stessa barca" spiega Steve Barrow di Standard Bank. "Se non fosse per il rialzo dei tassi della Bce avremmo un euro in netta discesa. Credo che porobabilmente il cambio terrà in un range di 1,40-1,50 per adesso".

La Bce decide domani sui tassi di interesse. Un rialzo di 25 punti base è già ampiamente scontato e, secondo gli operatori, a meno di accenti particolarmente 'da falco' del presidente Jean-CLaude Trichet in conferenza stampa le prospettive di breve termine dell'euro non sembrano in grado di migliorare.

ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4371/75 1,4421 DOLLARO/YEN JPY= 80,95/99 81,08 EURO/YEN EURJPY= 116,30/36 116,93 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8970/74 0,8979 ORO SPOT XAU= 1.516,80/7,55 1.515,70/6,70