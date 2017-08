Forex, euro corregge da massimi su dollaro in apertura Usa

NEW YORK, 1 luglio (Reuters) - Colpito da realizzi dopo il rally delle ultime sedute e in vista del fine settimana lungo negli Usa, fermi lunedì per l'Independence Day, il cross dell'euro/dollaro corregge ampiamente dai massimi delle ultime tre settimane, portandosi sotto 1,45.

Premiata dalle positive evoluzioni della crisi greca, la valuta unica europea conserva comunque un rialzo di oltre 2% rispetto alla scorsa settimana.

ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4476/79 1,4498 DOLLARO/YEN JPY= 80,76/79 80,51 EURO/YEN EURJPY= 116,92/98 116,76 EURO/STERLINA EURGBP= 0,9034/39 0,9036 ORO SPOT XAU= 1.486,10/7,06 1.499,60/0,60