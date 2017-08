Forex, euro in marginale recupero su dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 28 giugno - (Reuters) - Negli scambi finali sulla piattaforma asiatica il cross dell'euro/dollaro si allontana dai massimi, confermando un recupero soltanto parziale.

Dal punto di vista tecnico la valuta unica trova sui grafici un'importante resistenza a 1,4310/30, livello che fa scattare ordini automatici, mentre da quello dei fondamentali l'attenzione si concentra naturalmente sugli sviluppi della crisi greca.

Tra domani e dopodomani il parlamento ateniese metterà ai voti il nuovo programma di correzione dei conti pubblici che Ue e Fmi pongono come condizione per il via libera alla prossima tranche di aiuti senza cui il rischio è di default.

Se le misure dovessero passare, osserva l'analista Credit Suissse Securities Koji Fukaya, gli investitori sarebbero incoraggiati a riaprire posizioni in asset a maggiore rendimento come il mercato azionario.

"Quanto al potenziale rimbalzo dell'euro, credo potrebbe puntare a superara 1,45 dollari" spiega.

Poco prima delle 8 euro/dollaro a 1,4270/74 da 1,4282 della chiusura precedente, dollaro/yen JPY= a 80,75/76 da 80,89 ed euro/yen EURJPY= a 115,25/29 da 115,58.