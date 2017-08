Forex, euro sulla difensiva in chiusura Asia su timori Greci

TOKYO, 27 giugno - (Reuters) - Euro sulla difensiva in chiusura di seduta sulla piattaforma asiatica, sotto pressione in particolare in vista del verdetto del parlamento greco sulla nuova manovra correttiva.

Il cross contro dollaro EUR= segna il minimo dal 16 giugno scorso e quello contro franco svizzero EURCHF= orbita a ridosso del record negativo di sempre.

Mentre ad Atene si apre il dibattito parlamentare, in un'intervista di ieri a 'El Mundo' il vicepremier Pangalos avverte che alcuni deputati del Pasok potrebbero bloccare certe riforme chieste da Ue e Fmi condizionali alla concessione della quinta tranche - 12 miliardi per evitare il default - del primo pacchetto di aiuti.

A monte delle vendite di euro contro dollaro, la propensione di ridurre l'esposizione in valuta unica in uno dei momenti più delicati della crisi.

"L'euro potrebbe deprezzarsi anche maggiormante dal momento che il mercato ha iniziato a tener conto della possibilità di una crisi sistemica dell'unione monetaria" osserva Daisuke Karakama, economista Mizuho.

Poco prima delle 8 euro/dollaro a 1,4119/25 da 1,4190 della chiusura precedente, dollaro/yen JPY= a 80,74/77 da 80,39 ed euro/yen EURJPY= a 114,03/06 da 114,09.