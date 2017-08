Forex, dollaro sostenuto dopo Fed, sterlina sotto pressione

TOKYO, 23 giugno (Reuters) - Dollaro sostenuto questa mattina a seguito della riunione mensile della Fed. Pur tagliando le stime di crescita per il 2011 e il 2012 e pur con tutte le cautele del caso, la banca centrale ha confermato che la ripresa prosegue negli Stati Uniti.

In particolare le posizioni espresse sembrano sgombrare il campo - a meno di un marcato peggioramento del quadro generale - dall'ipotesi di nuove azioni di stimolo monetario, quali un terzo programma di acquisto bond, ora che quello in corso si avvia alla chiura alla fine del mese.

In una nota di Bnp Paribas si legge che il linguaggio usato ieri dalla Fed dovrebbe fornire al dollaro un "certo supporto nelle prossime settimane".

"Tuttavia, la modesta risalita dei rendimenti sui Tresuries in occasione del comunicato del Fomc e della conferenza stampa di Bernanke significa che [tale supporto] è tutt'altro che garantito", precisa la nota.

Alle 7,55 l'euro-dollaro EUR= scivola in area 1,4300 da 1,4332 della chisura di ieri, poco sopra il minimo di seduta, toccato nella notte, a 1,4283.

"È tutta questione di tassi di interesse, gli investitori per adesso stanno tornando sul dollaro, e qualcuno può anche costruire posizioni lunghe, ma i rendimenti sui Treasuries dovranno salire per aiutare il biglietto verde a rompere il trend ribassista dai massimi del 2010" spiega Teppei Ino, analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Dollaro in apprezzamento anche sullo yen JPY= a 80,45 da 80,32 di ieri quabno il cambio aveva brevemente rotto al ribasso la soglia di 80,00.

Sotto pressione invece la sterlina che paga il contenuto delle minute dell'ultima riunione della Banca d'Inghilterra, diffuse ieri, in cui si apre a nuove possibili misure di stimolo monetario.

Al cambio col dollaro, la valuta britannica GBP= è scesa fino ad un minimo da almeno tre mesi, a 1,6016. L'euro-sterlina EURGBP= si è invece riportato nella notte sui massimi da due settimane a 0,8953.