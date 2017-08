Forex, euro stabile in apprezzamento su dollaro dopo dati Usa

NEW YORK, 14 giugno (Reuters) - Euro-dollaro stabile, anche se sotto i massimi di questa mattina, dopo i dati americani del primo pomeriggio che hanno evidenziato un sensibile aumento dei prezzi alla produzione di maggio ma anche un calo delle vendite al dettaglio, sebbene più contenuto delle attese, e che hanno permesso al biglietto verde di recuperare qualche posizione sullo yen.

Alla base dell'apprezzamento odierno dell'euro resta un rafforzamento sul mercato dell'appetito per il rischio, favorito dai solidi dati cinesi di questa mattina che permettono di alleviare i timori di raffreddamento della ripresa globale, pur in presenza di una politica monetaria che Pechino mantiene su un percorso restrittivo.

"Non c'è dubbio che i cinesi stanno cercando di strutturare un atterraggio morbido della loro economia" spiega Gavin Friend, analista di Nab Capital. "L'appetito per il rischio sta sostenendo l'euro anche se quello di cui la valuta ha bisogno per salire di più è una soluzione rapida della crisi debitoria greca".

Anche se non sono previste decisioni ufficiali, gli operatori guardano alla cena informale di stasera dei ministri finanziari dell'Ue.

La speranza è di cogliere segnali concreti di avanzamento nell'elaborazione di un nuovo pacchetto di sostengo alla Grecia, nonostante finora abbiano prevalso i disaccordi, specie tra Germania e Bce, sulle modalità di un eventuale coinvolgimento del settore privato, che Berlino vuole volontario ma della cui effettiva volontarietà Francoforte dubita.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4440/42 1,4416 DOLLARO/YEN JPY= 80,51/54 80,20 EURO/YEN EURJPY= 116,26/33 115,66 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8801/02 0,8804 ORO SPOT XAU= 1.515,90/6,65 1.514,73/5,73