Forex, euro in recupero da minimi, ma resta debolezza su Grecia

LONDRA, 13 giugno (Reuters) - L'euro tiene il mini recupero messo a segno questa mattina, dopo la flessione mostrata nelle prime ore della seduta, che l'aveva portato sotto quota 1,43 sul dollaro.

Il quadro resta comunque improntato alla debolezza per la valuta unica - peraltro su minimi record verso il franco svizzero - che sconta il sostanziale disaccordo all'interno della zona euro sulle modalità di intervento nella crisi greca.

Da segnalare peraltro i volumi inferiori alla media quest'oggi per via della giornata festiva in molti paesi europei, fattore che sembra pesare ulteriormente su un livello già scarso di appetito al rischio sul mercato.

"Ciò di cui l'euro ha bisogno è una decisione sulla crisi greca, ma politici e banchieri centrali non sembrano vicini a raggiungerne una", spiega lo strategist di Societe Generale Kit Juckes. "Questa incertezza sta pesando sull'euro, mi aspetto che rimarrà bloccato in un range tra 1,40 e 1,47 sul dollaro".

Al cambio col franco svizzero EURCHF=, tradizionale valuta rifugio, l'euro tratta a metà mattinata in area 1,2080, dopo essere sceso nella primissima parte della seduta al nuovo minimo storico di 1,2049.

ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4335/38 1,4328 DOLLARO/YEN JPY= 80,41/42 80,34 EURO/YEN EURJPY= 115,25/28 115,10 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8816/18 0,8826 ORO SPOT XAU= 1.528,39/9,41 1.531,03/2,03