Forex, euro storna da massimo un mese, ma guarda al rialzo

LONDRA, 8 giugno (Reuters) - L'euro apre le contrattazioni europee confermando il leggero calo dalla chiusura di ieri, quando aveva toccato un massimo di un mese, ma i dealer dicono che è in vista della soglia di 1,47 dollari dove sono allineate le opzioni.

La moneta unica, dopo aver toccato un massimo di un mese a 1,4696 dollari nella notte, ha stornato e resta nei pressi di 1,4660/70 dollari. I dealer dicono che la rottura della soglia psicologica di 1,47 dollari aprirebbe la strada per 1,4732 dollari, che corrisponde al 78,6% del ritracciamento del calo visto tra il 4 e il 23 maggio, dicono i dealer.

Se poi anche tale soglia venisse rotta i cambisti vedono possibile il raggiunginmento di quella a 1,4939 dollari e poi di 1,50 dollari.

Alla base della forza dell'euro ci sono le attese per segnali di un'impostazione restrittiva alla politica monetaria della Bce domani, quando Trichet terrà la consueta confenza stampa mensile. Le attese sono per una conferma domani del tasso principale all'1,25%, ma di una revisione al rialzo delle stime, da parte dello staff della Bce, di crescita e inflazione. Ciò darebbe l'opportunità a Trichet per preparare il mercato a un rialzo dei tassi a luglio.

Questo sostegno alla moneta unica è stato solo marginalmente scalfito stamane da una lettera ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble indirizzata a Bce, Ue e Fmi con la quale ha chiesto ai creditori della Grecia che contribuiscano in maniera "quantificata" e "sostanziale" a ogni altro pacchetto di aiuti e si è espresso a favore di uno swap sui bond che estenda le scadenze del debito in circolazione di 7 anni.

Rispetto alla sterlina l'euro si è mosso al rialzo, fino al massimo da un mese, dopo un rapporto di Moody's, tornato oggi sull'ipotesi di una riduzione del rating della Gran Bretagna dal massimo livello di tripla A.

ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4664/68 1,4689 DOLLARO/YEN JPY= 79,84/87 80,13 EURO/YEN EURJPY= 117,07/10 117,69 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8955/61 0,8933 ORO SPOT XAU= 1.536,90/7,50 1.542,85/6,85