Forex, euro in apprezzamento ma downgrade Grecia frena recupero

LONDRA, 2 giugno (Reuters) - Si conferma debole il dollaro a seguito dei deboli dati economici di ieri dagli Stati Uniti, anche se l'euro non riesce ad approfittarne appieno per via del taglio del rating greco annunciato da Moody's.

Il downgrade, tre 'notch' a Caa1 con outlook negativo, rimette in primo piano i timori di un default della Grecia, nonostante l'attesa di un nuovo piano di aiuti per Atene e le aperture della Bce ad una soluzione sul debito che coinvolga, su base volontaria, anche i creditori privati.

Intanto però, spiegano gli operatori, prevalgono le vendite sul dollaro in attesa di numeri non brillanti, domani, dal mercato del lavoro Usa, in linea con i numerosi segnali di rallentamento dell'economia americana emersi di recente.

"Siamo in una situazione il cui il dollaro si deprezza se gli operatori cominciano a preoccuparsi per la debolezza dei dati americani, il risultato dei quali potrebbe essere un terzo programma di quantitative easing" spiega lo strategist di Rbs Ankita Dudani, che comunque ritiene improbabile il varo di un nuovo piano di acquisti di bond da parte della Fed, in previsione di un rafforzamento della ripresa Usa nella seconda metà dell'anno.

Il 'dollar index', che traccia l'andamento del biglietto verde sulle pricipali divise internazionali, tratta in area 74,7, appena sopra il minimo da un mese toccato ieri 74,306.

L'euro-dollaro, pur in apprezzamento, resta comunque sotto la soglia di 1,44, dopo aver toccato ieri un massimo da quattro settimane a 1,4459.

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4308792 1,4321 DOLLARO/YEN JPY= 80,91/92 80,86 EURO/YEN EURJPY= 116,40/43 115,83 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8815/18 0,8771 ORO SPOT XAU= 1.540,19/1,00 1.540,20/1,20