Forex, dlr estende flessione dopo dato Usa, ma recupera su euro

NEW YORK, 21 aprile (Reuters) - Il dollaro estende la flessione su tutte le principali valute, ma recupera terreno rispetto alla mattinata sull'euro, a seguito della diffusione del dato sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, superiori alle attese nell'ultima settimana.

Il cambio euro-dollaro ridiscende infatti sotto quota 1,46, superata di slancio in mattinata con un picco di sessione a 1,4650, livello massimo da 16 mesi.

Il 'dollar index' .DXY si conferma invece sotto quota 74, sui livelli più bassi da novemrbre 2009, mentre il cambio dollaro-yen ha toccato nel primo pomeriggio un minimo di giornata a 81,70.

Nonostante i persistenti problemi legati alla situazione interna della zona euro, in particolare con l'ipotesi sempre più concreta di una ristrutturazione del debito greco, le prospettive sembrano comunque peggiori per il biglietto verde, e il recupero delle ultime ore nei confronti dell'euro era stato ampiamente pronosticato, sulla scia di qualche ricopertura e qualche presa di profitto in vista del lungo weekend pasquale.

"Nella competizione attuale tra valute il dollaro fa la parte del brutto anatroccolo. La zona euro almeno sembra fare qualcosa riguardo i propri problemi di debito" commenta un operatore valutario.

Al di là di una serie di trimestrali societarie piuttosto solide, che stanno sostenendo l'appetito al rischio del mercato e quindi l'alleggerimento delle posizioni in dollari, la recente decisione di S&P di assegnare outlook negativo al rating AAA degli Stati Uniti obbliga il mercato a fare i conti con l'ingente debito che grava anche la prima economia mondiale.

ORE 15,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4572/74 1,4516 DOLLARO/YEN JPY= 81,86/87 82,51

EURO/YEN EURJPY= 119,32/35 119,82

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8783/89 0,8852

ORO SPOT XAU= 1.502,40/3,20 1.499,15/93,25