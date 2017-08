Forex, euro/dlr continua rialzo, oltre 1,45 dlr, max 15 mesi

NEW YORK, 19 aprile (Reuters) - L'euro in apertura del mercato statunintense ha ritrovato il massimo di 15 mesi contro il dollaro oltre 1,45 dollari, con un rialzo dell'1,3% da ieri, in relazione al ritorno dell'appetito per il rischio e dopo un buon esito dell'asta di titoli di stato in Spagna che ha ricevuto .

Sullo sfondo, a sostegno dell'euro, c'è anche la prospettiva di nuovi rialzi dei tassi da parte della Bce, soprattutto dopo i dati flash sui Pmi di Francia e Germania ieri per aprile, in rallentamento rispetto a marzo, ma sempre in buona espansione.

I dealer dicono per altro che gli scambi sono ridotti per l'avvicinrsi della vacanze pasquali, il che provoca movimenti più ampi del solito.

Ora la moneta unica sembra voler puntare a un massimo da gennaio 2010 quando aveva registrato un livello attorno a 1,4580 dollari. Ma prima deve riuscire a superare la barriera di opzioni a 1,4550 dollari. La successiva resistenza è poi a 1,4600 dollari. Solo ieri aveva toccato un minimo a 1,4156 dollari.

L'euro è in rialzo anche nei confronti dello yen sale dell'1,3%, in area 120 yen, dopo che all'inizio di questa settimana aveva toccato un minimo di due settimana a 166,49 yen.

Il dollaro e lo yen sono in generale più deboli, come spesso accade quando ritorna l'appetito al rischio.

ORE 15,20 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4528/30 1,4335 DOLLARO/YEN JPY= 82,54/55 82,59

EURO/YEN EURJPY= 119,87/90 118,40

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8865/68 0,8785

ORO SPOT XAU= 1.501,30/1,32 1.493,90/94,90