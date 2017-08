Forex, euro consolida risalita su dollaro e yen in apertura Usa

NEW YORK, 4 aprile (Reuters) - Nei primissimi scambi sulla piattaforma newyorkese la valuta unica conferma e consolida l'apprezzamento, a ridosso del record degli ultimi cinque mesi contro dollaro e undici mesi contro yen.

A parere della maggioranza degli analisti l'euro prezza già ampiamente la stretta monetaria da un quarto di punto che si prevede venga annunciata giovedì prossimo dal consiglio mensile Bce, come anticipato il mese scorso dal banchiere centrale Jean-Claude Trichet.

In agenda per la settimana oltre a quello Bce il verdetto sui tassi di Reserve Bank of Australia domani, mentre giovedì gli annunci arriveranno anche da Banca del Giappone e Banca d'Inghilterra.

L'attesa degli appuntamenti chiave con le banche centrali, ritengono gli operatori, dovrebbe mantenere il mercato valutario sulla difensiva.

"Penso che nel brevissimo l'euro sia prossimo ai massimi, le prospettive divergenti in materia di tassi sono quasi completamente già nei prezzi" osserva Lee Hardman di Btm-Ufj.

ORE 15,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4242/44 1,4226 DOLLARO/YEN JPY= 84,00/04 84,14

EURO/YEN EURJPY= 119,62/67 119,70

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8805/11 0,8827

ORO SPOT XAU= 1.435,10/5,85 1.427,98/8,78