TESTO - Comunicati G7, Banca Giappone su interventi congiunti

TOKYO, 18 marzo (Reuters) - Le nazioni del Gruppo dei Sette e la Banca del Giappone hanno pubblicato il seguente comunicato sugli interventi congiunti sul mercato valutario:

"Noi, ministri delle Finanze del G7 e governatori delle banche centrali, abbiamo discusso i recenti drammatici eventi in Giappone e siamo stati informati dai nostri colleghi giapponesi sulla situazione attuale e la risposta economica approntata dalle autorità.

Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo giapponese in questi momenti difficili, la nostra disponibilità a fornire la cooperazione necessaria e la nostra fiducia nella capacità di reazione dell'economia giapponese e del settore finanziario.

In risposta ai recenti movimenti del tasso di cambio dello yen associati ai tragici eventi in Giappone, e a richiesta delle autorità nipponiche, le autorità di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e la Banca centrale europea affiancheranno il Giappone il 18 marzo 2011 in un intervento concertato sui mercati dei cambi.

Come da tempo sosteniamo, la volatilità eccessiva e i movimenti disordinati dei tassi di cambio hanno implicazioni negative per la stabilità economico finanziaria. Monitoreremo da vicino i mercati dei cambi e coopereremo come appropriato.

Comunicato del governatore di Banca del Giappone:

"Banca del Giappone si aspetta che l'azione concertata del Giappone e degli altri membri del G7 sui mercati dei cambi contribuirà a una stabile determinazione dei tassi di cambio.

Banca del Giappone perseguirà un forte allentamento monetario e, per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, continuerà a fornire abbondante liquidità".