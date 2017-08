Forex, scambi nervosi dollaro/yen su possibile intervento BoJ

NEW YORK, 17 marzo (Reuters) - Il dollaro recupera contro lo yen in un mercato nervoso su un possibile intervento della Banca del Giappone per contrastare l'impennata della valuta nipponica ai massimi storici.

Nello spazio di pochi minuti il dollaro è balzato al massimo di 79,20 yen dal minimo di 78,65.

"Il mercato è molto nervoso sull'ipotesi di un intervento e così qualcuno che è lungo cambia velocemente la propria posizione", ha detto Omer Esiner, capo analista a Commonwealth Foreign Exchange a Washington.

"La minaccia di intervento ha innervosito i trader", ribadisce

La valuta Usa aveva toccato il minimo storico contro lo yen all'apertura degli scambi asiatici stamani dopo che la rottura del precedente livello di 79,75 aveva scatenatato una cascate di ordini automatici in vendita.

I leader finanziari del G7 si apprestano ad una serie di colloqui sulle modalità con cui riportare alla calma i mercati globali, scossi dalla tragedia giapponese e dai timori delle ripercussioni che essa potrebbe avere sulla fragile ripresa mondiale [ID:nLDE72G18R]

Una fonte ha definito il meeting come una "dimostrazione di solidarietà" e questo ha portato i trader a credere che l'incontro serva aalla Banca del Giappone ad avere il benestare delle altre banche centrali ad un intervento unilaterale per indebolire lo yen.

ORE 17,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4019/22 1,3902

DOLLARO/YEN JPY= 78,77/78 77,66

EURO/YEN EURJPY= 110,44/47 108,16

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8687/89 0,8697

ORO SPOT XAU= 1.402,80/3,46 1.399,30/1.403,30