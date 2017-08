Forex, dollaro sopra minimi su yen, euro sostenuto dopo vertice

NEW YORK, 14 marzo (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza newyorkese il dollaro conferma la risalita rispetto ai minimi degli ultimi quattro mesi contro yen, a riflesso delle nuove misure espansive adottate da Banca del Giappone per far fronte ai danni economici del violento terremoto.

Viaggia in area 1,3950 il cambio dell'euro/dollaro, premiato dalla decisione del vertice europeo di venerdì sera di aumentare l'importo del fondo di salvataggio a disposizione dei paesi euro e rendere meno punitive le condizioni del prestito concesso alla Grecia.

A parere degli operatori la volatilità del mercato valutario continuerà risultare superiore alla media in ragione dei timori sulla crisi giapponese, che potrebbe tramutarsi in un massiccio rientro di capitali e nel conseguente apprezzamento dello yen che potrebbe far scattare interventi pubblici.

Se si guarda all'anemia della crescita economica, al peso del debito pubblico e alle ultime misure di allentamento da parte dell'istituto centrale, dice Simon Derrick di Bny Mellon, "è difficile prevedere un apprezzamento dello yen".

ORE 14,35 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3947/53 1,3960

DOLLARO/YEN JPY= 81,84/88 81,80

EURO/YEN EURJPY= 114,24/29 114,22

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8663/68 0,8679

ORO SPOT XAU= 1.428,25/8,95 1.417,70/1,70