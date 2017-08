Forex, yen recupera su dollaro in scambi molto volatili

TOKYO, 14 marzo (Reuters) - In scambi piuttosto volatili, lo yen appare in lieve risalita con l'attenzione dei mercati concentrata sulle azioni di banca centrale e governo giapponesi per contenere gli effetti del disastro che ha colpito il paese.

Nella notte il dollaro si era spinto fino a 82,43 yen, con un rialzo di oltre il 2% dai i minimi di seduta toccati in precedenza a 80,60 dollari.

Il cross è stato sostenuto dalle azioni della banca del Giappone mirate a placare la tensione sui mercati finanziari.

Alle 7,55 circa l'euro vale 1,3938/41 dollari EUR= da 1,3960 della precedente chiusura newyorkese, e 114,41/43 yen EURJPY= da 114,22. Il dollaro/yen JPY= si attesta invece a 82,08/12 da 81,80.