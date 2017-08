Forex, euro debole su timori debito, teme aumento tassi

LONDRA, 10 marzo (Reuters) - L'euro è debole, con gli analisti che vedono un nuovo calo ancora sui crescenti timori per la crisi del debito nei paesi periferici.

L'euro EUR= questa settimana ha toccato un massimo a oltre 1,4 dollari, in un mercato che ha cominciato a scontare un aumento dei tassi in aprile.

Ma la moneta comune ha perso terreno ieri sui timori per gli effetti sui costi di servizio del debito dei paesi europei.

Il Portogallo in un'asta ieri ha visto il costo del debito salire ai massimi dal 1999, quando ha aderito alla moneta unica, alimentando i timori sulla necessità di un salvataggio.

Se la Banca centrale europea alza i tassi, potrebbe creare difficoltà sul fronte della crescita per paesi come Portogallo, Grecia e Irlanda. Il presidente della Bce Jean-Claude Trichet ha segnalato la scorsa settimana che la banca potrebbe prendere una decisione in questo senso in aprile.

"Non ho fiducia nell'euro", dice Richard Franulovich, strategist di Westpac. "La Bce sta facendo un gioco pericoloso, che potrebbe spingere Portogallo e Spagna tra le braccia (del fondo di salvataggio). Non penso sia una coincidenza che gli spread stiano aumentando ancora".

ORE 15,40 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3822/23 1,3907

DOLLARO/YEN JPY= 82,97/01 82,73

EURO/YEN EURJPY= 114,71/75 115,06

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8592/93 0,8581

ORO SPOT XAU= 1.411,50/2,50 1.428,79/9,70