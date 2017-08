Forex, euro prosegue correzione da massimi in apertura Usa

NEW YORK, 8 marzo (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza statunitense la valuta unica continua a muoversi in leggero ribasso, tornando in area 1,39 dollari dopo i record di ieri oltre la soglia di 1,4.

Il cambio dell'euro/dollaro accusa così una flessione di mezzo punto percentuale con una caduta fino al minimo intraday di 1,3886 sugli schermi Reuters EUR=.

Dal punto di vista tecnico, fallita la tenuta di 1,40 il cross è appesantito dalla chiusura di posizioni.

Prosegue intanto la fase correttiva del franco svizzero, depresso dalla discesa del greggio dai record.

ORE 14,35 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3891/96 1,3968

DOLLARO/YEN JPY= 82,44/46 82,23

EURO/YEN EURJPY= 114,55/58 114,85

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8601/03 0,8620

ORO SPOT XAU= 1.432,75/2,98 1.430,74/2,10