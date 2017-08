Forex, dlr spinto da ricoperture, bene franco in chiusura Asia

TOKYO, 28 febbraio (Reuters) - Viaggia sui valori della chiusura precedente il cambio dell'euro/dollaro in chiusura di seduta sulla piazza asiatica. A monte del parziale recupero del biglietto verde i flussi di ricopertura, mentre il clima di incertezza sul fronte geopolitico continua a favorire i corsi del franco svizzero.

Il mercato valutario aggiusta intanto le posizioni in vista degli appuntamenti chiave della settimana che si apre oggi, tra i cui eventi clou la testimonianza del banchiere centrale Usa Ben Bernanke, il verdetto Bce sui tassi europei e i dati macro sugli occupati mensili Usa di febbraio.

"Per la nuova settimana temo scambi sull'ottovolante in ragione di un calendario davvero impegnativo. Il dollaro potrebbe però chiudere la settimana su valori più elevati di quelli attuali in caso lo scenario macro Usa accenni a un miglioramento" osserva Sumino Kamei, analista Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj.

La valuta unica europea potrebbe invece soccombere a prese di beneficio dopo il rally della scorsa settimana fino ai massimi da ottobre.

Se a monte della recente accelerazione dell'euro/dollaro stanno le scommesse che l'istituto centrale di Francoforte si dica pronto a una stretta sui tassi in risposta alle minacce di inflazione, a parere di alcuni operatori il movimento è stato eccessivo.

"Mi meraviglierebbe se alzassero realmente i tassi quando alcuni paesi dell'unione monetaria hanno ancora problemi di accesso alla liquidità" commenta il trader di una banca d'investimento giapponese.

Poco prima delle 8 euro/dollaro EUR= a 1,3774/76 da 1,3757, dollaro/yen JPY= a 81,67/69 da 81,68 ed euro/yen EURJPY= a 112,47/50 da 112,37.