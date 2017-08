Forex, euro mantiene recupero su dollaro dopo commenti Mersch

NEW YORK, 22 febbraio (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa la valuta unica europea conferma la tenuta contro dollaro, tornando sui valori della chiusura precedente grazie alle dichiarazioni "rialzistE" del consigliere Bce Yves Mersch.

In un'intervista a 'Bloomberg' il banchiere centrale lussemburghese ha anticipato che Francoforte potrebbe modificare i toni in materia di inflazione per dichiarare che i rischi sulla stabilità dei prezzi sono al rialzo.

I commenti del consigliere Bce fanno da contraltare all'effetto negativo esercitato sull'euro dal timore per l'aggravarsi della crisi geopolitica in Libia.

Improntato a una generalizzata avversione al rischio, il clima di fondo sui mercati finanziari favorisce gli acquisti rifugio verso l'area del dollaro e del franco svizzero.

Un nuovo acuirsi della crisi in Nord Africa, avvertono gli operatori, potrebbe tradursi in ulteriori chiusure di posizioni di euro contro dollaro.

"Il brusco rally dell'euro/dollaro dopo le parole di Mersch ha colto il mercato in contropiede ma mi sembra una reazione eccessiva", dice Ankita Dudani, strategist Rbs.

"Gli sviluppi in Libia e in Medio Oriente restano al centro dell'attenzione degli investitori e i mercati sono sempre meno propensi al rischio" aggiunge.

ORE 14,50 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3681/82 1,3676

DOLLARO/YEN JPY= 83,13/16 83,12

EURO/YEN EURJPY= 113,74/78 113,67

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8463/64 0,8429

ORO SPOT XAU= 1.402,95/3,95 1.405,95/6,95