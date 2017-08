Forex, euro ritraccia su dollaro su tensioni geopolitiche

LONDRA, 21 febbraio (Reuters) - L'euro è in leggero calo e ritraccia dai massimi da altre dieci giorni indebolito dai rischi per la situazione in Nord Africa e in Medio Oriente, ma anche dalla pesante sconfitta subìta dal principale partito di governo tedesco nelle elezioni di Amburgo.

Anche se la sconfitta era prevista, colpiscono i disastrosi numeri con i quali la Cdu del cancelliere Angela Merkel ha perso la competizione elettorale.

Secondo gli analisti, in vista delle elezioni di altri importanti Land tedeschi il mese prossimo, il calo di popolarità della coalizione di governo indica che il governo di Angela Merkel potrebbe essere meno disposto a trovare dei compromessi su delicate questioni come quelle relative al raggiungimento di un rapido accordo sulla crisi del debito della zona euro e sulla rinegoziazione del piano di salvataggio irlandese.

"Se non ci sono segnali di volontà per arrivare ad un compromesso su alcune questioni né dall'area core né da quella periferica della zona euro, il potenziale impasse politico potrebbe impattare negativamente sul sentiment sull'euro", dice Valentin Marinov, strategist di Citi FX.

"A brevissimo termine gli investitori sembrano però preoccupati per le prospettive sull'inflazione e sui tassi nell'area euro", aggiunge.

L'euro viene scambiato a 1,3679 euro EUR= dopo che nelle prime fase di seduta aveva toccato 1,3727, il massimo dal 10 febbraio, estendendo i guadagni suscitati dalle parole del consigliere Bce Lorenzo Bini Smaghi che tra venerdì e stamattina è tornato ad alimentare l'attesa per un rialzo dei tassi da parte della Bce, in anticipo rispetto ad un'eventuale mossa analoga della Fed.

In un'intervista pubblicata da un quotidiano locale il banchiere centrale austriaco e consigliere Bce Ewald Nowotny ha inoltre dichiarato che la Banca centrale europea non rileva al momento attuale alcuna ricaduta sui salari - effetto 'second round' - nella dinamica dei prezzi al consumo ma monitora con estrema attenzione i rincari di energia e alimentari. Sul fronte dei dati europei, la fiducia delle imprese in Germania è migliorata a febbraio per il nono mese consecutivo. L'indice Ifo è infatti salito a 111,2 a febbraio, contro attese raccolte da Reuters di 110,3.

ORE 11,45 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3679,82 1,3700

DOLLARO/YEN JPY= 83,14/18 83,07

EURO/YEN EURJPY= 113,74/79 113,83

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8435/37 0,8425

ORO SPOT XAU= 1.399,90/0,68 1.388,58/9,28