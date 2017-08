Forex, problemi debito penalizzano euro contro dollaro

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - L'euro scivola sulle persistenti preoccupazioni che le autorità europee abbiano fatto scarsi progressi nel dare una risposta alla crisi del debito della zona euro.

Si fermano le vendite sul dollaro con gli investitori che si prendono una pausa prima della festività Usa di lunedì.

Gli investitori intanto continuano a tenere d'occhio le tensioni in Medio Oriente e Nord Africa mentre continuano le proteste antigovernative in Bahrein, Libia, Yemen e Iran, che secondo alcuni analisti contribuiscono a sostenere il franco svizzero, una valuta tradizionalmente considerata come investimento sicuro.

I movimenti sulle valute sono comunque limitati e molti cross continuano a oscillare entro i range in atto da tempo.

Gli analisti sottolineano anche che il sentiment sul dollaro è stagnante da inizio anno ma gli investitori sono cauti nell'estendere le posizioni corte sulla valuta o scommettere su sue ulteriori discese in vista della festività sui mercati lunedì.

"Ci sono indicazioni di posizioni corte sul dollaro in vista del weekend, non ci sono molti motivi fondamentali per estendere queste posizioni", commenta Ulrich Leuchtmann, strategist di Commerzbank.

La moneta unica da parte sua è sotto pressione anche per i dati che hanno mostrato che i prestiti overnight dalla Bce sono rimasti su livelli eccezionalmente alti, sottolineando i timori sullo stato di salute delle banche della zona euro.

