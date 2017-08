Forex, dollaro estende calo contro euro e franco svizzero

NEW YORK, 17 febbraio (Reuters) - Il dollaro estende le perdite contro la maggior parte delle altre principali valute sulla scia di una flessione dei rendimenti dei Treasuries e dei timori per le tensioni in Medio Oriente, che hanno alimentato l'interesse per divise percepite come più sicure.

Rispetto al franco svizzero CHF=, tradizionale investimento rifugio, il dollaro cede circa l'1% e anche l'euro EURCHF= arretra dello 0,7%.

Il biglietto verde cede terreno anche contro yen JPY=.

Dal canto suo l'euro EUR= ha toccato un picco intraday a 1,3608 dollari, secondo i dati Reuters. Secondo i trader un'eventuale chiusura sopra 1,3615 dollari, trendline che risale ai massimi del 2 febbraio, sarebbe un segnale per ulteriori guadagni sopra 1,37.

ORE 16,10 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3594,97 1,3567

DOLLARO/YEN JPY= 83,33/36 83,67

EURO/YEN EURJPY= 113,28/31 113,51

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8416/19 0,8429

ORO SPOT XAU= 1.379,50/0,30 1.374,20/4,90