Forex, euro stabile, dollaro sostenuto da attese dati lavoro Usa

NEW YORK, 4 febbraio (Reuters) - L'euro è stabile dopo la discesa di ieri sui commenti del presidente della Bce Jean-Claude Trichet che hanno raffreddato le attese per una stretta monetaria in tempi brevi, mentre in dollaro è in leggero rialzo in attesa dell'importante appuntamento di oggi sui dati dell'occupazione Usa.

Secondo i trader il momento di pausa dalle recenti vendite del dollaro e il ritracciamento dell'euro dagli ultimi massimi relativi potrà proseguire fino alla pubblicazione del dato sul mercato del lavoro Usa nel primo pomeriggio.

Gli economisti interpellati da Reuters stimano per gennaio una crescita di posti di lavoro per il quarto mese consecutivo (+145.000 unità da 103.000 di dicembre) anche se il tasso di disoccupazione è probabile che aumenti.

"Il nostro team sull'economia statunitense si attende un risultato ancora più positivo con una previsione di 160.000 posti di lavoro. Con questi numeri, vediamo un proseguimeno del momento di respiro del dollaro con un euro che guarda al supporto di 1,3550 dollari", dice Adam Myers, strategist senior sul forex al Credit Agricole.

Un forte dato sull'occupazione sarebbe di buon auspicio per la crescita dell'economia statunitense e per un eventuale aumento dei tassi di interesse, riducendo le prospettive di una crescita del differenziale sui premi per il rischio tra euro e dollaro.

Ieri Trichet dopo la scontata conferma dei tassi di riferimento europei al minimo record dell'1%, ha detto che le aspettative di inflazione restano "saldamente ancorate" e le pressioni inflazionistiche nel medio-lungo termine "dovrebbero rimanere contenute".

I suoi commenti hanno deluso così gli investitori che scommettevano su un nuovo inasprimento dei toni dopo i recenti numeri sull'inflazione, sopra le attese.

L'euro scambia attorno a 1,363 EUR= dopo il calo dell'1,2% ieri che lo ha allontanato dai massimi di dodici settimane di 1,3862 raggiunti mercoledì. Altri supporti sulla valuta unica vengono individuati a 1,357 euro, i minimi della settimana, e a 1,3535 che rappresentava una resistenza lo scorso mese prima della sua rottura.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3631/34 1,3637

DOLLARO/YEN JPY= 81,58/61 81,60

EURO/YEN EURJPY= 111,20/25 111,26

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8448/51 0,8444

ORO SPOT XAU= 1.348,40/9,33 1.353,25/54,36