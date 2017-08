Forex, euro in ribasso sotto quota 1,37 dopo Trichet

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - L'euro perde terreno dopo le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Jean Claude Trichet, e cala sotto quota 1,37 contro dollaro.

Trichet ha detto che le aspettative di inflazione sono fermamente ancorate, di fatto escludendo un imminente rialzo dei tassi.

"Il messaggio è che non serve un aumento dei tassi a breve", dice Boris Schlossberg, direttore della ricerca sulle valute di GFT a New York.

Nella mattinata in Europa l'euro era stabile, non lontano dai massimi da 12 settimane, a 1,38 dollari e, secondo i trader, avrebbe potuto rafforzarsi ulteriormente in funzione del discorso di Trichet.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3680/82 1,3803

DOLLARO/YEN JPY= 81,77/80 81,55

EURO/YEN EURJPY= 111,90/97 112,59

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8453/54 0,8563

ORO SPOT XAU= 1.333,80/4,70 1.336,00/36,70