Forex, euro scende da massimi di 2 mesi, attesa per commenti Fed

NEW YORK, 26 gennaio (Reuters) - L'euro è in lieve calo rispetto al dollaro, in discesa dai massimi di due mesi toccati in mattinata, con gli investitori intenti ad aggiustare le posizioni in attesa del comunicato della Federal Reserve al termine della riunione del Fomc.

La convinzione che la Fed terrà una politica monetaria più distensiva di quella della Bce, preoccupata invece per il crescere dell'inflazione, ha aiutato l'euro a rafforzarsi dopo due mesi di sofferenze legate ai problemi di debito per alcuni paesi della zona euro.

Tuttavia, secondo gli analisti, gli operatori di mercato sono cauti a vendere troppo sul dollaro prima dei commenti della Fed, che dovrebbero evidenziare il recente miglioramento dell'economia Usa.

"Ci si attende che la Fed mantenga stabile la sua politica, mentre il rischio principale è nel tono della nota" spiega Sacha Tihanyi, currency strategist di Scotia Capital.

"Il riconoscimento di un miglioramento dell'andamento dell'inflazione potrebbe dare sostegno al dollaro" aggiunge.

L'euro è salito fino a un massimo di 1,3723 dollari sulla piattaforma Ebs EUR=EBS, il massimo dallo scorso 22 novembre.

Intorno alle 15,30 viaggia in calo dello 0,1% a 1,3672 dollari.

La salita della moneta unica è stata frenata da una resistenza tecnica a quota 1,3740 dollari.

ORE 15,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3672/74 1,3685

DOLLARO/YEN JPY= 82,13/15 82,20

EURO/YEN EURJPY= 112,27/30 112,49

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8620/21 0,8651

ORO SPOT XAU= 1.331,35/32,00 1.332,75/33,45