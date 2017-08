Forex, euro verso migliore settimana in oltre un anno e mezzo

NEW YORK, 14 gennaio (Reuters) - La moneta unica sta per concludere la sua migliore settimana in oltre un anno e mezzo e potrebbe ampliare ulteriormente i guadagni contro il dollaro dopo che il successo di una serie di aste ha allontanato lo spettro di una crisi del debito della zona euro.

Il dollaro australiano è invece in deciso calo sulla decisione della Cina di alzare il coefficiente delle riserve obbligatorie delle banche di 50 punti base, cha fanno temere agli investitori un rallentamento dell'economia cinese, con cui l'Australia ha forte legami.

Intorno alle 16,25, l'euro è in lieve rialzo (+0,1% a 1,3374) sul dollaro e si avvicina a mettere a segno un balzo settimanale di circa il 3,7%.

Alla salita della moneta unica ha contribuito anche la rinnovata attenzione della Bce sull'inflazione.

Secondo gli analisti l'euro potrebbe salire ancora nel breve termine e testare una resistenza chiave in area 1,35 dollari, ma rialzi superiori a questa soglia potrebbero essere più difficili a causa del nervosismo per il cospicuo ammontare delle aste programmate per quest'anno da paesi della zona euro più deboli.

ORE 16,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3373/74 1,3360

DOLLARO/YEN JPY= 82,62/65 82,79

EURO/YEN EURJPY= 110,52/54 110,61

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8427/28 0,8435

ORO SPOT XAU= 1.363,57/4,34 1.372,75/73,75