Forex, euro in lieve calo su prese beneficio dopo rally

TOKYO, 14 gennaio (Reuters) - L'euro ha ceduto alle prese di profitto il giorno dopo aver registrato il suo più maggior rialzo in sei mesi sulla scia del buon risultato delle aste spagnole e dei commenti sull'inflazione da parte del capo della Banca centrale europea.

Sostegno all'euro viene anche dall'attesa per un incremento del meccanismo di salvataggio per i paesi in difficoltà con i loro bilanci, anche se molti operatori sospettano che le preoccupazioni per la solvibilità di alcuni paesi periferici della zona euro continueranno.

"L'ultimo rialzo dell'euro non è altro che una breve copertura dopo l'overselling di fine anno su una visione eccessivamente ribassista sulla zona euro. Dato che i problemi di bilancio della regione sono irrisolti, gli investitori saranno cauti a tenere la moneta più alta" dice Tsutomu Soma, responsabile di titoli esteri a Okasan Securities.

L'euro/dollaro attorno alle ore 7,50 italiane EUR= tratta a 1,3351/49 poco variato da 1,3360 della chiusura di ieri. La moneta unica è salita di oltre il 3% da un minimo di quattro mesi di 1,296 dollari segnato all'inizio della settimana, il che lo rende maturo per prese di profitto.

La sua media mobile di 55 giorni, che ieri era a 1,3389 dollari e 1,3378 dollari oggi, sta puntando alla sua resistenza immediata, anche se una rottura di tale livello potrebbe innescare una nuova ondata di ricoperture.

Se ciò accade, i livelli appena sopra 1,34 dollari potrebbero essere il prossimo ostacolo, dove c'è il ritracciamento del 38,2% del calo da novembre a gennaio e quella che gli anlisti grafici chiamano 'nube Ichimoku'.

L'euro-yen EURJPY= tratta a 110,27/33 da 110,61, il dollaro-yen JPY= a 82,58/60 da 82,79.