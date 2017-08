Forex, dollaro frena su euro, poco mossu su yen in chiusura Asia

TOKYO, 17 dicembre (Reuters) - Negli ultimi scambi sulla piazza asiatica il biglietto verde cede terreno contro euro e si muove in lieve ribasso contro yen, portandosi al di sotto della soglia di 84.

Dal punto di vista tecnico il cross dell'euro/dollaro è sostenuto dalla tenuta del supporto di 1,3160/80, soglia più volte testata nell'ultima settimana.

A frenare l'apprezzamento del dollaro contribuisce anche la leggera ripresa dei governativi Usa di recente fortemente penalizzati dalle vendite.

I dati macro pubblicati ieri dagli Usa - relativi alle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e all'attività industriale del Midwest - hanno sorpreso in positivo i mercati senza però dare al dollaro forza sufficiente per una nuova puntata rialzista. Particolarmente sottile il volume degli scambi in vista ormai di fine anno.

Poco prima delle 8 euro/dollaro EUR= a 1,3320/25 da 1,3236 della chiusura Usa di ieri, dollaro/yen a JPY= a 83,91/96 da 84,00 ed euro/yen EURJPY= a 111,77/82 da 111,21.