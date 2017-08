Forex, euro tiene apprezzamento su dollaro, volumi limitati

SIDNEY/TOKYO, 14 dicembre (Reuters) - Movimenti limitati questa mattina sul mercato valutario, con l'euro che tuttavia tiene sui massimi del mese, dopo il netto movimento di apprezzamento registrato ieri.

Secondo gli operatori i forti acquisti sulla valuta unica, provenienti tra l'altro anche dalle banche centrali asiatiche, stanno sovrastando le vendite, ad opera principalmente degli hedge fund.

D'altra parte il recupero della moneta unica ha fatto scattare una serie di ricoperture che hanno obbligato molti operatori ad alleggerire le posizioni in dollari, in vista anche del meeting Fed di questa sera.

"L'oscillazione verso l'alto dell'euro ha colto parecchi di sprovvista" spiega lo strategist di Rbc Capital Markets David Watt.

I movimenti di mercato sono tuttavia amplificati dai bassi volumi di attività, man mano che ci si avvicina alla chisura dell'anno.

"Molti operatori sono assenti e questo lascia il mercato in balia del trading di breve termine" spiega un operatore da Tokyo.

A favorire la ripresa dell'euro nelle ultime ore - e in generale un certo ritorno dell'appetito per il rischio - intervengono anche l'ottimismo per le prospettive dell'economia Usa e la Cina che per ora evita di intervenire con un rialzo dei tassi di interesse.

Alle 8,10 italiane l'euro-dollaro EUR= tratta a 1,3405, contro 1,3387 della chiusura di ieri quando il cambio si è approssimato al massimo del 6 dicembre di 1,3452.

Il cambio euro-yen EURJPY= viaggia a quota 111,80, di fatto in linea con il 111,70 di riferimento di ieri; poco mosso rispetto all'ultima chiusura anche il dollaro-yen JPY=, a 83,43, da 83,41.