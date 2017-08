Forex, tregua per euro in Asia, dlr a minimo 3 settimane su yen

TOKYO, 7 dicembre (Reuters) - Tregua per la moneta unica in Asia nonostante le preoccupazioni sempre incombenti per la crisi europea del debito. Il dollaro è scivolato invece a un minimo da tre settimane nei confronti dello yen sulla rottura di livelli chiave sui grafici. L'euro resta vulnerabile ai disaccordi tra i ministri delle Finanze europei riuniti a Bruxelles sulle prossime mosse per contenere la minaccia della crisi mentre l'approvazione del bilancio irlandese potrebbe invece offrire un incentivo verso l'alto alla divisa unica europea.

"C'è molta gente che resta ribassista sull'euro ma penso che il mercato si sia spinto troppo avanti di recente", commenta Minoru Shioiri, responsabile dei cambi a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Non vedo un effetto domino sulla Spagna al momento. Potrebbe accadere in futuro ma non ora. Il fatto che i rendimenti spagnoli si siano mossi di oltre 50 centesimi in soli due giorni mostra quanto all'estremo si sia spinto il mercato".

L'euro avanza di 0,1% EUR= a 1,3319/21 da 1,3304 della precedente chiusura. Ieri la moneta unica è scivolata a un minimo di 1,3246. Un supporto a quota 1,3268 dollari, il 61,8% del ritracciamento del rally settembre-novembre, offre per ora un solido supporto.

Il dollaro è in calo dello 0,1% su yen a 82,62/66 JPY= dopo una discesa fino a 82,35.

Stabile infine il dollaro australiano AUD= dopo l'attesa conferma dei tassi decisa nella notte da parte della banca centrale, che ha segnalato inoltre una politica monetaria stabile per qualche mese a venire. La decisione era pienamente anticipata dai mercati dopo che il governatore Glenn Stevens ha indicato nelle scorse settimane che è ragionevole attendersi il prossimo rialzo non prima di metà 2011.