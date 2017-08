Forex, euro cala su timori debito, Ringraziamento impatta volumi

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - L'euro si muove in prossimità dei minimi di due mesi contro dollaro in uno scenario in cui a fronte di un allentamento delle tensioni sulla crisi dei paesi dell'eurozona restano alti i timori di un contagio.

Portogallo e Spagna infatti sono visti dai trader come paesi che potrebbero aver bisogno di aiuti finanziari mentre il piano di risanamento varato dall'Irlanda è sotto stretta osservazione in quanto presenta obiettivi ambiziosi.

I volumi sono, tuttavia, sottili a causa della festività del Ringraziamento negli Usa.

"C'è poca attività a causa del Ringraziamento ma c'è ancora molto nervosismo sui problemi del debito dei paesi periferici. In questo modo l'euro resta un titolo che si vende nei rally e non uno che si compra nelle fasi di lettera", spiega Paul Mackel di Hsbc.

L'indice del dollaro .DXY, che misura l'andamento del biglietto verde rispetto alcune valute principali, è in lievissimo calo.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3316/18 1,3330

DOLLARO/YEN JPY= 83,64/67 83,54

EURO/YEN EURJPY= 111,36/39 111,36

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8434/39 0,8449

ORO SPOT XAU= 1.370,90/1,70 1.373,71/4,48