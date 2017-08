Euro in lieve ripresa su dollaro dopo minimo a 1,3359 dlr

TOKYO, 24 novembre (Reuters) - L'euro si è leggermente ripreso sul finire della seduta asiatica dal minimo di 2 mesi dopo le massicce vendite di ieri sulla scia delle preoccupazioni per la situazione debitoria della zona euro e per le tensioni in Corea.

Attorno alle ore 8 italiane l'euro mostra una leggera ripresa a 1,3395/96 dollari, in rialzo dello 0,22% rispetto alla chiusura di ieri, mentre sulla piattaforma elettronica Ebs aveva toccato un minimo a 1,3359 EUR=. Gli analisti dicono che l'euro potrebbe aver trovato il fondo su quel livello minimo che rappresenta il 38,2% del ritracciamento del rally di quest'anno a 1, 4283 all'inizio di novembre da 1,1876 di giugno.

"Il fatto che l'euro non sia sceso ulteriomente da quel minimo dopo la riduzione del rating irlandese da parte di S&P's nella notte potrebbe voler dire che la discesa della moneta unica è terminata per ora" dice un analista.

Il dollaro quota 83,14/17 contro yen (-0,05%) e l'euro è a 111,27/32 yen (+0,12%).