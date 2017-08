Forex, dollaro sale su tensioni Corea, timori debito zona euro

LONDRA, 23 novembre (Reuters) - Il dollaro guadagna terreno negli scambi europei dopo che la Corea Nord ha sparato colpi di artiglieria contro un'isola sudcoreana, aggiungendo le tensioni geopolitiche a un clima già penalizzato dalla crisi del debito europeo e attirando quindi gli investitori verso la relativa sicurezza offerta dal biglietto verde.

Il fuoco della Corea del Nord ha innescato una reazione da parte di quella del Sud, secondo quanto riferito da fonti militari e dai media sudcoreani, esacerbando l'avversione al rischio che domina sui mercati finanziari con l'approssimarsi della fine dell'anno.

In Asia gli scambi sono stati caratterizzati da una festività in Giappone che ha ridotto la liquidità, una condizione che dovrebbe proseguire nella settimana in cui gli Stati Uniti festeggiano il Ringraziamento.

Intorno alle 10,35 l'indice del dollaro .DXY sale dello 0,25%. L'euro, oltre che contro dollaro, cede terreno anche nei confronti del franco svizzero EURCHF=, considerato un investimento sicuro.

Il biglietto verde sale anche sullo yen JPY=. "Le tensioni militari nella penisola coreana non aiutano gli investitori sui mercati azionari locali", commenta Chris Turner di ING. "Il cross dollaro/yen tende al rialzo e dati sull'attività Usa in miglioramento e rendimenti Usa più alti potrebbero portarlo sopra 84".

ORE 10,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3588/91 1,3618

DOLLARO/YEN JPY= 83,59/61 83,30

EURO/YEN EURJPY= 113,57/62 113,46

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8536/38 0,8533

ORO SPOT XAU= 1.365,15/5,65 1.366,09/7,00