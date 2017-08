Forex, euro volatile vicino a minimo 7 settimane su Irlanda

LONDRA, 17 novembre (Reuters) - L'euro risulta volatile stamane sul mercato stamane dopo un tuffo a 1,3436 dollari ieri, livello che rappresenta il minimo di sette settimane e una soglia tecnica pari a un ritracciamento del 50% del rally iniziato ad agosto.

La divisa unica europea passa di mano attorno a 1,35 dollari poco prima delle 11 italiane, ma stenta a recuperare, appesantito dalla mancanza di chiarezza sulla crisi finanziaria e fiscale dell'Irlanda. Sotto pressione in generale le divise ad alto rendimento a causa del calo dell'appetito per il rischio.

Ieri sera i ministri delle Finanze della zona euro hanno concordato di porre le basi per un interveto di salvataggi per il settore bancario irlandese in cooperazione con il Fondo monetario, ma Dublino deve ancora decidere se ricorrere al sostegno esterno.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3516/19 1,3487

DOLLARO/YEN JPY= 83,38/42 83,28

EURO/YEN EURJPY= 112,72/75 112,32

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8491/93 0,8487

ORO SPOT XAU= 1.339,20/0,10 1.339,80/4,60